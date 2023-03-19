В Париже 122 человека задержали на митинге против пенсионной реформы

В Париже полицейские задержали 122 человека на акции против пенсионной реформы

В Париже полицейские 18 марта задержали 122 человека на акции против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел страны.

Отмечается, что часть манифестантов начали строить баррикады и поджигать мусорные баки. Впоследствии правоохранители проверили 400 участников протеста и произвели задержания из-за нарушения правопорядка. При этом для разгона демонстрантов они применили слезоточивый газ.

Известно, что в митинге, прошедшем на площади Италии в столице Франции, всего приняли участие около 4,2 тысячи человек.

11 марта сообщалось, что в Париже на акции протеста против пенсионной реформы произошли столкновения демонстрантов с полицией, правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ. Уточнялось, что в числе демонстрантов представители ведущих профсоюзов, работники транспорта, энергетики, промышленности и других отраслей, медицинские работники, учителя и другие.

31 января почти три миллиона человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы во Франции. Первые митинги против пенсионной реформы во Франции прошли 19 января. Тогда на улицы вышли более миллиона человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Он добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 миллиардов до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий.