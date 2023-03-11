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18:58, 11 марта 2023Мир

На акции протеста в Париже произошли столкновения с полицией

На акции протеста против пенсионной реформы в Париже полиция применила дубинки
СюжетПенсионная реформа:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Париже на акции протеста против пенсионной реформы произошли столкновения демонстрантов с полицией, правоохранители применили дубинки. Об этом сообщает РИА Новости 11 марта.

Уточняется, что в числе демонстрантов представители ведущих профсоюзов, работники транспорта, энергетики, промышленности и других отраслей, медицинские работники, учителя и другие. Кроме дубинок, к ним применяется слезоточивый газ. Жесткие меры со стороны полиции были предприняты, когда радикалы начали забрасывать их бутылками и запускать в их сторону петарды.

На площади Бастилии образовалось многотысячное скопление протестующих. Конечной точкой маршрута должна стать площадь Нации.

11 марта по всей Франции проходит седьмая общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы.

31 января почти три миллиона человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы во Франции. Первые демонстрации против пенсионной реформы во Франции прошли 19 января. Тогда на улицы вышло более миллиона человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Он добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий.

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Зарина Дзагоева
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