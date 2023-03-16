Власти Франции примут закон о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте

Власти Франции примут закон о повышении пенсионного возраста в обход парламента. Такое решение принял президент республики Эммануэль Макрон, сообщает BFMTV.

Правительство решило воспользоваться статьей 49.3 конституции. Этот конституционный инструмент позволяет принять текст без голосования депутатов, что влечет за собой ответственность правительства. Оно рискует столкнуться с вотумом недоверия со стороны оппозиции.

Ранее Макрон во время встречи с премьер-министром Элизабет Борн пригрозил возможным роспуском Национального собрания (нижней палаты) парламента в том случае провала голосования по законопроекту о пенсионной реформе в окончательной редакции. Сейчас французские власти «пытаются убедить депутатов в необходимости голосовать за принятие реформы».