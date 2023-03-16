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04:26, 16 марта 2023Мир

Макрон пригрозил роспуском нижней палаты парламента

BFMTV: Макрон пригрозил роспуском Нацсобрания при провале голосования по реформе пенсий
СюжетПенсионная реформа:

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с премьер-министром Элизабет Борн пригрозил возможным роспуском Национального собрания (нижней палаты) парламента в том случае провала голосования по законопроекту о пенсионной реформе в окончательной редакции. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на источник в правительстве.

Консультации по вопросу целесообразности роспуска нижней палаты парламента продолжатся 16 марта. Власти рассматривают различные шаги, предусмотренные законом. Как отмечается, правительство может обратиться к положению конституции, допускающему возможность проведения реформы без голосования в двухпалатном парламенте. Сейчас французские власти «пытаются убедить депутатов в необходимости голосовать за принятие реформы».

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В свою очередь, France Press сообщает, что Эммануэль Макрон намерен лично присутствовать на голосовании 16 марта в Национальном собрании. Французские СМИ также уточнили, что текущая неделя станет решающей для правительства. Элизабет Борн отмечала, что не желает прибегать к использованию статьи конституции, которая позволяет властям принять законопроект без одобрения парламента.

7 марта сообщалось, что французы начали забастовку против пенсионной реформы. Участники акции планируют заставить власти страны отказаться от увеличения пенсионного возраста. Главные профсоюзы страны призвали провести максимально масштабные протесты.

Крупные протесты против реформы проходили и в конце января, тогда по всей Франции на них вышли 1,2 миллиона человек, в том числе 80 тысяч — в Париже.

9 марта в СМИ появилась информация, что Сенат Франции (верхняя палата парламента) подавляющим большинством голосов проголосовал за повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет.

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Марина Совина
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