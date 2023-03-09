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13:25, 9 марта 2023Мир

Парламент Франции одобрил повышение пенсионного возраста

Сенат Франции проголосовал за повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Сенат Франции (верхняя палата парламента) подавляющим большинством голосов проголосовал за повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. Об этом сообщает BFM TV.

Законопроект состоит из множества пунктов, но основная статья, предполагающая повышение возраста выхода на пенсию, была принята в ночь на 9 марта. Канал отмечает, что парламентарии заседали уже после полуночи, этому предшествовали 15 часов дебатов.

Сенату предстоит рассмотреть еще около тысячи поправок во всем законопроекте, они хотят завершить рассмотрение к вечеру воскресенья, 12 марта, и намерены вновь заседать в том числе ночью.

Согласно плану правительства, повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным — он будет повышаться на три месяца в год вплоть до 2030 года.

7 марта сообщалось, что французы начали забастовку против пенсионной реформы. Участники акции намерены заставить власти страны отказаться от увеличения пенсионного возраста. Главные профсоюзы страны призвали провести максимально масштабные протесты.

Крупные протесты против реформы проходили и в конце января, тогда по всей Франции на них вышли 1,2 миллиона человек, в том числе 80 тысяч — в Париже.

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Антон Похиляк
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