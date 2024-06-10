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13:22, 10 июня 2024Мир

В Кремле высказались о решении Макрона назначить внеочередные выборы

Песков назвал внутренним делом Франции решение Макрона о внеочередных выборах
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков.  Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить внеочередные парламентские выборы после проигрыша его партии «Возрождение» на выборах в Европарламент является внутренним делом Парижа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это внутреннее дело Французской Республики. (...) Если я правильно помню, это не является новацией в политических технологиях Французской Республики», — высказался он.

По словам представителя Кремля, аналогичные ходы неоднократно предпринимали и его предшественники. Он подчеркнул, что Москва будет внимательно наблюдать за развитием ситуации, поскольку настрой французского руководства в отношении Москвы остается «чрезвычайно недружественным».

Ранее стало известно, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь попросил Макрона принять его отставку вместо назначения внеочередных выборов в Национальное собрание. Однако французский лидер отказал ему, поскольку считает Атталя лучшей кандидатурой для проведения предвыборной кампании своей партии.

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      Виктория Кондратьева
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