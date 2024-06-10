В Кремле высказались о решении Макрона назначить внеочередные выборы

Песков назвал внутренним делом Франции решение Макрона о внеочередных выборах

Решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить внеочередные парламентские выборы после проигрыша его партии «Возрождение» на выборах в Европарламент является внутренним делом Парижа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это внутреннее дело Французской Республики. (...) Если я правильно помню, это не является новацией в политических технологиях Французской Республики», — высказался он.

По словам представителя Кремля, аналогичные ходы неоднократно предпринимали и его предшественники. Он подчеркнул, что Москва будет внимательно наблюдать за развитием ситуации, поскольку настрой французского руководства в отношении Москвы остается «чрезвычайно недружественным».

Ранее стало известно, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь попросил Макрона принять его отставку вместо назначения внеочередных выборов в Национальное собрание. Однако французский лидер отказал ему, поскольку считает Атталя лучшей кандидатурой для проведения предвыборной кампании своей партии.