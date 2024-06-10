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12:40, 10 июня 2024Мир

Премьер Франции попросил Макрона принять его отставку после проигрыша его партии

BFMTV: премьер Атталь попросил Макрона об отставке вместо роспуска парламента
Габриэль Атталь

Габриэль Атталь. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь попросил французского президента Эммануэля Макрона принять его отставку вместо назначения внеочередных выборов в Национальное собрание — нижнюю палату парламента. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

«В воскресенье, 9 июня, премьер-министр Габриэль Атталь попытался отговорить Эммануэля Макрона от роспуска Национального собрания и принять вместо этого его отставку, от которой президент республики отказался», — говорится в материале.

Как отмечает издание, французский лидер посчитал Атталя лучшим кандидатом для ведения предвыборной кампании партии Макрона, которая заняла лишь второе место на выборах в Европарламент (14,6 процента голосов), уступив первенство правой партии «Национальное объединение» с 31,37 процента голосов.

Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные выборы. Уточняется, что первый тур назначен на 30 июня, второй — на 7 июля.

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      Виктория Кондратьева
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