Премьер Франции попросил Макрона принять его отставку после проигрыша его партии

BFMTV: премьер Атталь попросил Макрона об отставке вместо роспуска парламента

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь попросил французского президента Эммануэля Макрона принять его отставку вместо назначения внеочередных выборов в Национальное собрание — нижнюю палату парламента. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

«В воскресенье, 9 июня, премьер-министр Габриэль Атталь попытался отговорить Эммануэля Макрона от роспуска Национального собрания и принять вместо этого его отставку, от которой президент республики отказался», — говорится в материале.

Как отмечает издание, французский лидер посчитал Атталя лучшим кандидатом для ведения предвыборной кампании партии Макрона, которая заняла лишь второе место на выборах в Европарламент (14,6 процента голосов), уступив первенство правой партии «Национальное объединение» с 31,37 процента голосов.

Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные выборы. Уточняется, что первый тур назначен на 30 июня, второй — на 7 июля.