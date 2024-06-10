В Крыму мигранты толпой избили гулявшего по парку россиянина

В Севастополе мигранты избили мужчину, их ищет полиция

В Крыму мигранты избили гулявшего по парку спортсмена. Об этом сообщает «Царьград».

Нападение было совершено в Севастополе. В тот момент, когда мужчина вышел на прогулку, в парке выясняли отношения граждане среднеазиатских республик. Россиянина избили на выходе в город.

Пострадавший мужчина не имел никакого отношения к мигрантам, нападение было немотивированным, подчеркивает издание. Поисками мигрантов занялась полиция.

Ранее в Нижнем Новгороде мигранты напали на местного жителя после проигрыша в футбольном матче. На лечение у пострадавшего ушел месяц. «Русская община» заявила, что иностранцы так и не понесли ответственности за свои действия.