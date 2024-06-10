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05:45, 10 июня 2024Бывший СССР

В Крыму заявили о новой фазе конфликта на Украине

Константинов: конфликт на Украине переходит в новую фазу

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Конфликт на Украине переходит в новую фазу, на этом этапе украинские войска сосредоточатся на попытках атаковать территорию России с помощью западного оружия. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что сейчас ситуация на фронте является непростой для Киева из-за нехватки солдат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники — на это у них еще людской ресурс найдется. Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми», — считает Константинов.

Ранее британский телеканал Sky New со ссылкой на украинский военный источник сообщил о первой атаке истребителя ВСУ по цели в России за пределами новых регионов и Крыма. По его данным, атаке подвергся командный узел в районе Белгорода.

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      Марина Совина
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