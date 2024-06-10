Sky News: самолет ВСУ впервые применил оружие вне новых регионов РФ

Истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые нанес удар по территории России за пределами новых регионов и Крыма. Об этом сообщил британский Sky News.

Анонимный украинский военный источник рассказал телеканалу, что в воскресенье, 9 июня, удару якобы подвергся командный узел в районе Белгорода. При этом не уточняется, пересекал ли истребитель границу России, также неизвестно, какой тип боеприпасов использовался.

Официального подтверждения этой информации нет. Минобороны России об ударе по Белгороду в этот день не сообщало.

У ВСУ имеются дальнобойные ракеты британского и французского производства

Украинское издание «Страна» утверждает, что на вооружение ВСУ поступили дальнобойные ракеты лишь двух типов. Это британские Storm Shadow и французские SCALP.

2 июня сообщалось, что Париж дал Украине разрешение на использование своих ракет для нанесения ударов по российским регионам. Речь идет о неофициальном разрешении бить ракетами по расположенным в Курской и Белгородской областях аэродромам. Заявленная дальность действия французских ракет достигает 250 километров. При этом Франция напрямую запретила использовать ракеты для ударов по гражданским объектам и мирным жителям.

30 мая The New York Times узнала, что президент США Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников также разрешил Украине наносить удары по военным целям на территории России с использованием оружия американского производства. Однако, вероятнее всего, речь шла о тактических ракетах класса «земля-земля» ATACMS.

ВСУ уже обстреливали Россию западным оружием

1 июня военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что армия Украины начала использовать вооружение западного производства для ударов по территории России. По его словам, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила в небе над Белгородской областью более десяти ракет. Военкор написал, что противник использует западное оружие для ударов по «старой» территории страны и показал обломки снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что Россия готова отразить удары американских ракет вглубь своей территории. Он также заметил, что западным оружием уже давно бьют по Белгородской области. «Ну не ракетами ATACMS, но чешским оружием. Мы все сбиваем. Да и ATACMS сбили над Крымом», — сказал Дандыкин. По его словам, за время конфликта российские системы противовоздушной обороны научились хорошо работать с западным оружием, подавляющее большинство ракет сбивается и уничтожается.

В свою очередь заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди отметил, что атаки Storm Shadow и ATACMS являются малозначимыми с военной точки зрения. Аналитик объяснил, что имеющееся у ВСУ количество ракет не способно переломить ситуацию в пользу Украины.