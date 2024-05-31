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12:40, 31 мая 2024Россия

Военный эксперт оценил готовность России сбивать американские ракеты

Военный эксперт Дандыкин: Россия готова отражать удары американских ракет
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россия готова отразить удары американских ракет вглубь своей территории, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он также допустил, что основными целями останутся Крым и Крымский мост.

«Западным оружием уже давно бьют по Белгородской области. Ну не ракетами ATACMS, но чешским оружием. Мы все сбиваем. Да и ATACMS сбили над Крымом. Все, что остается Украине сейчас, — это наносить удары по социальным объектам, по мирному населению», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что за время конфликта российские системы противовоздушной обороны (ПВО) научились хорошо работать с западным оружием, подавляющее большинство ракет сбивается и уничтожается.

«Конечно, ловят не все, но подавляющее большинство, — подчеркнул Дандыкин. — Американским оружием, я думаю, могут наносить удары по Брянской области, а главными целями станут Севастополь, Крым, Крымский мост. А вот, например, до Москвы дальности не хватит. До нее долетели бы только Taurus, которые Германия так и не передала. В любом случае, без ответа удары Украины не останутся».

Ранее стало известно, что первые атаки по территории России американским оружием могут начаться в ближайшие часы или дни.

Минобороны уже отчиталось о восьми сбитых над Азовским морем ракетах ATACMS. У побережья Крыма над Черным морем также сбили восемь беспилотников.

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