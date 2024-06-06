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22:06, 6 июня 2024Бывший СССР

Макрон разрешил Украине обстреливать Россию французскими ракетами

Макрон разрешил Украине обстреливать территорию России французскими ракетами

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон разрешил Украине наносить удары по территории России французскими ракетами. Об этом он заявил в эфире телеканала TF1.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут обстреливать территории, с которых запускаются российские ракеты. При этом Париж по-прежнему запрещает удары по мирным жителям.

2 июня сообщалось, что Франция дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadow/Scalp для нанесения ударов по российским регионам. Об этом стало известно из интервью офицера военной авиации ВВС. Речь идет о неофициальном разрешении бить ракетами по расположенным в Курской и Белгородской областях аэродромам. Дальность действия французских ракет достигает 250 километров.

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