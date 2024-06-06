Макрон разрешил Украине обстреливать Россию французскими ракетами

Макрон разрешил Украине обстреливать территорию России французскими ракетами

Президент Франции Эммануэль Макрон разрешил Украине наносить удары по территории России французскими ракетами. Об этом он заявил в эфире телеканала TF1.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут обстреливать территории, с которых запускаются российские ракеты. При этом Париж по-прежнему запрещает удары по мирным жителям.

2 июня сообщалось, что Франция дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadow/Scalp для нанесения ударов по российским регионам. Об этом стало известно из интервью офицера военной авиации ВВС. Речь идет о неофициальном разрешении бить ракетами по расположенным в Курской и Белгородской областях аэродромам. Дальность действия французских ракет достигает 250 километров.