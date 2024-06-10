В ЛНР Кременная осталась без света из-за обстрела ВСУ

Третьяков: из-за обстрела ВСУ без света остались 15,5 тысячи жителей Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли подстанцию, питающую электроэнергией Кременную в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram.

В результате обстрела без света остались 15,5 тысячи жителей Кременной и близлежащих населенных пунктов.

«Циничные, бесчеловечные, а главное лишенные военного смысла обстрелы происходят в Кременском муниципальном округе почти каждый день. Не имея военных успехов, ВСУ отыгрываются на мирных жителях Кременной, нанося ущерб гражданской инфраструктуре», — заявил Третьяков.

Глава Кременной добавил, что подобные ситуации не поддаются логике и нравственным принципам. Он также назвал обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры проявлением «безысходности, подлости и трусости».

10 июня стало известно о пожаре в жилом доме в городе Каховка Херсонской области. Как сообщил глава местной администрации Павел Филипчук, возгорание произошло после повторной атаки ВСУ.