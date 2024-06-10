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17:58, 10 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР Кременная осталась без света из-за обстрела ВСУ

Третьяков: из-за обстрела ВСУ без света остались 15,5 тысячи жителей Кременной

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли подстанцию, питающую электроэнергией Кременную в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram.

В результате обстрела без света остались 15,5 тысячи жителей Кременной и близлежащих населенных пунктов.

«Циничные, бесчеловечные, а главное лишенные военного смысла обстрелы происходят в Кременском муниципальном округе почти каждый день. Не имея военных успехов, ВСУ отыгрываются на мирных жителях Кременной, нанося ущерб гражданской инфраструктуре», — заявил Третьяков.

Глава Кременной добавил, что подобные ситуации не поддаются логике и нравственным принципам. Он также назвал обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры проявлением «безысходности, подлости и трусости».

10 июня стало известно о пожаре в жилом доме в городе Каховка Херсонской области. Как сообщил глава местной администрации Павел Филипчук, возгорание произошло после повторной атаки ВСУ.

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      Екатерина Грищенко
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