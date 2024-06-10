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14:35, 10 июня 2024Бывший СССР

В Каховке начался пожар после повторной атаки ВСУ

Глава администрации Каховки: в городе начался пожар после повторной атаки ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В городе Каховка в Херсонской области начался пожар после повторной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ атаковали жилой дом. «Горит квартира на втором этаже», — уточнил Филипчук. По его словам, в Каховке также был зафиксирован третий прилет.

10 июня дрон ВСУ атаковал общественную приемную администрации в городе. Филипчук информировал о раненом мужчине. Он также заявил, что ВСУ не удастся запугать местное население.

Ранее глава администрации Каховского муниципального округа сообщал, что ВСУ активизировали обстрелы Каховки. По его словам, в городе были зафиксированы прилеты на территорию жилого дома и шиномонтажа.

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      Кристина Есикова
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