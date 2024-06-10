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20:57, 10 июня 2024Мир

В МИД России заявили об ответе Австрии на действия против журналиста ТАСС

МИД России: в ответ на действия Вены будет отозвана аккредитация журналиста ORF

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Москва в ответ на поступок Вены по действиям против журналиста ТАСС отзовет аккредитацию журналиста ORF. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«С российской стороны было подчеркнуто, что подобное развитие событий не является выбором Москвы, но представляет собой вынужденную ответную меру», — приводит агентство слова МИД России.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что австрийская сторона не услышала предупреждений об ответных действиях.

30 апреля власти Австралии отозвали постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС, после чего ему было предписано покинуть страну в ближайшие две недели. Журналисту не было предъявлено обоснований данного решения. 7 июня он покинул территорию республики.

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      Максим Габриелян
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