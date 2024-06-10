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17:56, 10 июня 2024Экономика

В мире стало больше долларовых миллионеров

Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до рекордных $86,79 трлн

Фото: engin akyurt / Unsplash

В 2023 году долларовые миллионеры всего мира разбогатели еще больше. Согласно ежегодному докладу World Wealth Report компании Capgemini, их совокупное состояние выросло на 4,7 процента, пишет «Интерфакс».

Таким образом, их общий капитал достиг рекордных 86,79 триллиона долларов, отыграв падение на 3,6 процента по итогам 2022 года. Сильнее всего увеличилось состояние миллионеров в Северной Америке — на 7,2 процента (до 27,5 триллиона долларов). Капитал богатых людей в Азии вырос на 4,2 процента (до 25,7 триллиона долларов), в Европе — на 3,9 процента (до 18,9 триллиона долларов), на Ближнем Востоке — на 2,9 процента (до 3,5 триллиона долларов), а в Латинской Америке — на 2,3 процента (до 9,4 триллиона долларов). В Африке миллионеры стали беднее на один процент, их совокупное состояние снизилось до 1,8 триллиона долларов.

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При этом число состоятельных людей по итогам прошлого года выросло на 5,1 процента, до 22,828 миллиона человек. Самый заметный прирост количества миллионеров зафиксирован в Северной Америке (на 7,1 процента, до 7,875 миллиона человек), в Азии (на 4,8 процента, до 7,39 миллиона человек) и в Европе (на 4 процента, до 5,8 миллиона человек).

Ранее стало известно, что в конце 2023 года число россиян с капиталом от 100 миллионов рублей выросло на 50 процентов, до 21,8 тысячи. На конец 2023 года 4,1 тысячи из них отнесли к группе сверхбогатых, обладающих капиталом от 500 миллионов рублей — их количество поднялось на 60 процентов, а за два года — на 17 процентов из-за кризисной посадки.

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