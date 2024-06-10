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23:39, 10 июня 2024Мир

В ООН высказались об участии Гутерриша в конференции по Украине

Генсек ООН Гутерриш не приедет на конференцию по Украине в Швейцарии
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не приедет на конференцию по Украине в Швейцарии. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

«Как я уже говорил на прошлой неделе, генеральный секретарь не будет присутствовать, но мы будем представлены на высоком уровне», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Китай не участвует в конференции по Украине в Швейцарии, которая пройдет с 15 по 16 июня, так как ее условия не соответствуют требованиям Пекина. По ее словам, Пекин настаивает на одинаковом согласии Москвы и Киева на условия переговоров, их равном положении, а также обсуждении всех мирных инициатив.

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      Марина Совина
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