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15:43, 10 июня 2024Бывший СССР

В парламенте Армении отказались проводить заседание по отставке правительства

Симонян: парламент Армении не будет проводить заседание по отставке кабмина

Фото: Alain Pitton / Globallookpress.com

Совет парламента Армении, большую часть мест в котором занимают представители правящей партии «Гражданский договор», откажет оппозиционным фракциям «Армения» и «Честь имею» в проведении внеочередного заседания по отставке правительства. Об этом заявил председатель Национального собрания Ален Симонян, передает РИА Новости.

Спикер парламента задался вопросом о наличии хотя бы одной причины для того, чтобы принять подобное предложение. «Они будут каждый год менять людей, а затем приходить и говорить одно и то же?» — добавил он.

Ранее лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал граждан Армении собраться на массовые четырехдневные акции протеста 10 июня. При этом он отметил, что в списке требований оппозиции остается отставка кабмина республики.

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