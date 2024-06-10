В России заявили об игнорировании интересов избирателей ЕС

Логвинов: выборы в ЕП показали, что интересы избирателей в ЕС игнорировались

Результаты выборов в Европейский парламент (ЕП) показали недовольство избирателей в Европейском союзе (ЕС), интересы которых долгое время игнорировались. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов, сообщает РИА Новости.

«Основная причина — длительное игнорирование протестных настроений. (...) Недовольство населения накапливалось, что рано или поздно должно было найти "выход". Им стали выборы в Европарламент», — объяснил он.

По словам Логинова, в некоторых странах блока избиратели фактически выразили вотум недоверия находящимся у власти партиям. «Впрочем, вопреки законам политической жизни "проштрафившиеся" национальные правительства не обязаны незамедлительно извлекать уроки, что может привести к еще большей радикализации общества», — отметил дипломат.

Однако он подчеркнул, что итоги выборов не обязательно будут отражены в изменении политики в этих странах, несмотря на запрос избирателя, поскольку евродепутаты не несут какой-либо ответственности перед собственным электоратом.

Ранее Логинов выразил мнение, что главным победителем на выборах в Европарламент стала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Он заявил, что она получила поддержку политического мейнстрима и теперь с еще большей уверенностью идет на второй срок.