В России назвали главного победителя на выборах в Европарламент

Логвинов: главным победителем на выборах в ЕП стала глава ЕК фон дер Ляйен

Главным победителем на выборах в Европарламент (ЕП) стала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России при организации Кирилл Логвинов, передает ТАСС.

«Главным победителем по итогам голосования можно смело назвать председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен, которая получила поддержку мейнстрима как "единый кандидат от евробюрократии" и теперь с еще большей уверенностью идет на второй срок», — заявил Логвинов.

Дипломат добавил, что единственная цель, стоящая в данный момент перед главой ЕК, это сохранение мирового доминирования Европейского союза и США «ценой фактического превращения Евросоюза в централизованное, идеологизированное и милитаризированное псевдогосударство».

Ранее премьер-министр Италии и лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони заявила, что разговоры о втором сроке Урсулы фон дер Ляйен после прошедших выборов в ЕП являются преждевременными.