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19:38, 10 июня 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о четырехкратном росте темпов мобилизации

Депутат Рады Костенко: темпы мобилизации на Украине выросли в четыре раза

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Темпы мобилизации на Украине в мае выросли в четыре раза после принятия соответствующего закона. Об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV.

Костенко прокомментировал случаи мобилизации работников украинских предприятий ВПК. Он отметил, что подобные ситуации незначительно влияют на ситуацию с набором в ВСУ из-за массового призыва после принятия закона о мобилизации.

«За последний месяц мы набрали, пожалуй, как за последние полгода. За последние четыре месяца», — заявил депутат. Он добавил, что мобилизация работников ВПК негативно сказывается на обороноспособности Украины.

Ранее Минобороны Украины проигнорировало заседание комиссии Верховной Рады по нарушениям в ходе мобилизации. На встречу не явился ни один представитель Министерства обороны Украины или территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

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      Юрий Леонов
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