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17:56, 7 июня 2024Бывший СССР

Минобороны Украины проигнорировало заседание по нарушениям в ходе мобилизации

Депутат Осадчук: Минобороны Украины не отчиталось Раде о нарушениях при призыве
Андрей Осадчук

Андрей Осадчук. Фото: Партія "Голос" / Wikimedia

Ни один представитель Министерства обороны Украины или территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) не явился на заседание комиссии Верховной Рады по возможным нарушениям во время мобилизации. Об этом заявил депутат Андрей Осадчук, передает издание «Зеркало недели».

Парламентарий заявил, что органы, ответственные за проведение мобилизации, не хотят общаться не только со СМИ, но и с Верховной Радой.

Ранее стало известно, что призванных в Вооруженные силы Украины инвалидов записали в десант и заперли в подвале воинской части. Сын одного из мобилизованных заявил, что их «удерживают как заложников».

До этого во Франции ужаснулись, увидев работу украинских военкомов, которые силой пытались затолкать мужчину в автобус. Политик Флориан Филиппо заявил, что Запад, оказывая поддержку Киеву, ведет украинское население к тотальному истреблению.

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      Илья Таксюр
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