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20:52, 10 июня 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о нежелании правительства брать ответственность за мобилизацию

Депутат Рады Костенко: правительство не берет ответственность за мобилизацию
Роман Костенко

Роман Костенко. Кадр: Украинская правда / YouTube

Правительство Украины не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию, перекладывая ее на Верховную Раду. Об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV.

Костенко ответил на вопрос о возможной ответственности украинского парламента за неправомерные случаи мобилизации. Он подчеркнул, что нюансы и механизмы мобилизации должны быть прописаны постановлениями правительства.

«Они всегда хотят, чтобы им так прописали закон, чтобы никакой ответственности на них не было», — заявил депутат. По его словам, нежелание правительства самостоятельно прописывать правила усложняет работу Рады.

Ранее Костенко рассказал о четырехкратном росте темпов мобилизации в мае после принятия соответствующего закона. Он добавил, что мобилизация работников ВПК негативно сказывается на обороноспособности Украины.

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      Юрий Леонов
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