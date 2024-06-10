В Раде рассказали о нежелании правительства брать ответственность за мобилизацию

Депутат Рады Костенко: правительство не берет ответственность за мобилизацию

Правительство Украины не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию, перекладывая ее на Верховную Раду. Об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV.

Костенко ответил на вопрос о возможной ответственности украинского парламента за неправомерные случаи мобилизации. Он подчеркнул, что нюансы и механизмы мобилизации должны быть прописаны постановлениями правительства.

«Они всегда хотят, чтобы им так прописали закон, чтобы никакой ответственности на них не было», — заявил депутат. По его словам, нежелание правительства самостоятельно прописывать правила усложняет работу Рады.

Ранее Костенко рассказал о четырехкратном росте темпов мобилизации в мае после принятия соответствующего закона. Он добавил, что мобилизация работников ВПК негативно сказывается на обороноспособности Украины.