В России колобка из исламизированной русской сказки заподозрили в нехаляльности

Депутат Госдумы Матвеев возмутился «исламскими» сказками про репку и колобка

Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился появлением на книжных полках исламизированных вариантов русских сказок «Репка», «Колобок» и «Теремок». О своем отношении к увиденному парламентарий написал в Telegram.

Ранее Telegram-канал «Русская община ZOV» опубликовал обложки книг с русскими сказками, которые в описании охарактеризованы как «мусульманские». На обложках «Репки» и «Колобка» изображены женщины в платках и бородатые мужчины с остриженными усами.

«Колобок сделан по халяльному рецепту?» — поинтересовался Матвеев. Сам факт появления подобной детской литературы он назвал провокацией. «Русские народные сказки без "исламской" переделки нельзя читать "приезжим" детям? Плохому научат?» — задался вопросами депутат.

Также Матвеев пошутил, что среди исламизированных сказок не хватает сказки «Три поросенка». Свинья считается у мусульман нечистым животным и запрещена к употреблению.

Ранее Матвеев опубликовал сообщение, сопроводив его эпиграфом: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит Мастурбек». Это вызвало резкую реакцию со стороны первого зампреда комитета Госдумы по делам национальностей, члена президиума Совета по межнациональным отношениям Ильдара Гильмутдинова.