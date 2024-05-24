В Госдуме резко ответили на слова назвавшего мигрантов «мастурбеками» депутата

Депутат Гильмутдинов осудил члена Госдумы, назвавшего мигрантов «мастурбеками»

Первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей, член президиума Совета по межнациональным отношениям Ильдар Гильмутдинов ответил на слова замглавы думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева, назвавшего мигрантов «мастурбеками». В беседе с «Лентой.ру» Гильмутдинов резко осудил заявление Матвеева.

Ранее Матвеев прокомментировал ситуацию с депутатом Госдумы Артемом Прокофьевым, на которого напали мигранты. В своей публикации в Telegram-канале порассуждал о «борзости гостей из Закавказья и Средней Азии», поразмышлял о необходимости «дать им пинка» и сопроводил пост якобы «народным» эпиграфом: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит Мастурбек».

«Если ты не разбираешься в вопросах национальной политики, межнациональных отношений, в вопросах, связанных с этой темой, не надо лезть со своими непродуманными заявлениями. (...) Мы сейчас в Думе плотно обсуждаем темы, связанные с дальнейшим совершенствованием миграционной политики, в ближайшее время ждем закон о въезде и выезде, где будут прописаны многие полномочия субъектов, служб, (...) есть целый комплекс мер и мероприятий, которыми мы занимаемся», — пояснил Гильмутдинов.

Переносить тему, связанную с проблематикой, которая у нас есть, на межнациональное нетерпение недопустимо. Может быть, они хотят на фоне определенных проблем стать такими лжепатриотами. (...) Мне очень сложно комментировать такие безграмотные заявления Ильдар Гильмутдинов первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей, член президиума Совета по межнациональным отношениям

Парламентарий напомнил, что в России проживают около 200 разных национальностей. По словам Гильмутдинова, заявления, оскорбляющие другую национальность, «абсолютно не к месту».

23 января главы Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пост, в котором предложил «вытурнуть» Матвеева. «Сегодня наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО. (...) А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации», — писал Кадыров.

Матвеев позднее извинился за свои слова. «Если кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счет, мне не стыдно извиниться, потому что я имел в виду тех радикалов, с которыми идет борьба», — объяснял парламентарий.