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10:53, 10 июня 2024Россия

В России крупный пожар в производственном цеху сняли на видео

В Самаре загорелся цех по производству мебели, его сняли на видео

В Самаре крупный пожар произошел на мебельном производстве. Видеозапись с места опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара».

На кадрах видно облако черного дыма, поднимающееся в небо над промышленной зоной.

По данным МЧС России, загорелся цех по производству мебели. Охваченная огнем площадь составила 500 квадратных метров, в ликвидации возгорания задействованы 69 человек и 22 единицы техники. Пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.

Ранее в Твери произошел масштабный пожар в мусороперерабатывающем цеху. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Над охваченным огнем помещением обрушилась кровля.

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      Алан Босиков
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