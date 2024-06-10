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16:11, 10 июня 2024Россия

В России ребенок утонул после похорон погибшего на СВО отца

На Урале шестилетний ребенок утонул после похорон погибшего на спецоперации отца

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На Урале шестилетний Даниил В. утонул вскоре после похорон погибшего на специальной военной операции (СВО) отца Евгения Иванова. Об этом сообщает портал E1.RU.

По данным портала, Евгений Иванов ушел на СВО по повестке осенью 2022 года и участвовал в боевых действиях до 2024 года. Похороны военнослужащего состоялись в апреле, и после этого его сын Даниил, который участвовал в прощании с отцом, стал часто говорить о смерти.

«Даня постоянно говорил, что хочет к папе. На стене в туалете он нарисовал надгробия, где написал: "Даня и папа"», — рассказала сестра погибшего. Как сообщили порталу родственники погибшего ребенка, на реку Даниила позвали старшие друзья. Во время игры на берегу у детей в воду упал мяч, и сын военнослужащего прыгнул в реку, чтобы достать его. После этого на глубоком участке реки мальчика засосала воронка, и на поверхность он уже не всплыл.

О смерти сына Анастасии, матери Даниила, рассказал мужчина, который пытался спасти ребенка.

Я почувствовала, что что-то случилось (...) Начала ему звонить — он трубку не берет. Потом взял мужчина, который пытался его спасти, достать. Он сказал: «Я не знаю, как вам сказать, но ваш ребенок, наверное, утонул».

Анастасиямать Даниила

Ранее сообщалось о гибели на СВО отца десятерых детей. В некрологе упоминалось, что россиянин «никогда не стоял в стороне» и отправился в зону боевых действий «по зову сердца».

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      Марк Леонов
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