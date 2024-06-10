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18:59, 10 июня 2024Силовые структуры

В России суд взыскал миллионную компенсацию с госпиталя в пользу родных пациента

Суд в Липецке присудил 1,5 млн руб. компенсации родственникам погибшего пациента

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Елецкий городской суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и материального ущерба с учреждения здравоохранения в пользу родственников погибшего пациента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Липецкой области.

По данным прокуратуры, пациента не стало в отделении интенсивной терапии инфекционного госпиталя. Причиной случившегося оказался уже бывший врач-стажер, который неверно трактовал клинико-лабораторную картину и не смог диагностировать объективное состояние пациента.

По данному факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ, которое было прекращено в суде в связи с истечением срока давности. В то же время прокуратура направила иск о взыскании с учреждения здравоохранения материального ущерба и морального вреда, который был удовлетворен судом в интересах родителей и сестры погибшего, в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Южный окружной военный суд рассмотрит дело российского военнослужащего Александра Ткаченко, обвиняемого в расправе над сослуживцем в зоне специальной военной операции, в закрытом режиме. Первое заседание назначено на 11 июня.

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