В России суд взыскал миллионную компенсацию с госпиталя в пользу родных пациента

Суд в Липецке присудил 1,5 млн руб. компенсации родственникам погибшего пациента

Елецкий городской суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и материального ущерба с учреждения здравоохранения в пользу родственников погибшего пациента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Липецкой области.

По данным прокуратуры, пациента не стало в отделении интенсивной терапии инфекционного госпиталя. Причиной случившегося оказался уже бывший врач-стажер, который неверно трактовал клинико-лабораторную картину и не смог диагностировать объективное состояние пациента.

По данному факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ, которое было прекращено в суде в связи с истечением срока давности. В то же время прокуратура направила иск о взыскании с учреждения здравоохранения материального ущерба и морального вреда, который был удовлетворен судом в интересах родителей и сестры погибшего, в размере 1,5 миллиона рублей.

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