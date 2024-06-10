В России заявили об опережающем развитии отечественного автопрома

Алиханов: РФ может развиваться в некоторых отраслях быстрее остального мира

Некоторые направления отечественного автопрома могут развиваться темпами, опережающими мировые. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По его словам, Россия находится в тренде мировых тенденций, а никакой трагедии в уходе из страны западных инвесторов нет. «Наоборот даже, мне кажется, что сейчас мы находимся на этапе перехода к новой технологической платформе в автомобилестроении в целом, не только говоря о легковых автомобилях, но и о легких грузовиках, грузовиках и об общественном транспорте», — отметил Алиханов. По его мнению, с учетом инновационного подхода российских городов и регионов, развитие отечественной отрасли будет идти быстрее, чем у остального мира в целом.

Глава Минпромторга сказал, что речь идет о развитии единой модульной платформы, экологизации транспорта и автопилотировании. Ни одна из применяемых в настоящее время в мировом автомобилестроении технологий «не является для нас зоной запрета», в том числе внедрение искусственного интеллекта, подчеркнул он.

При этом пока еще остаются вопросы возможностей российской электрокомпонентной базы, добавил Алиханов. Решение этих задач не просто создаст технологический суверенитет, но и обеспечит России лидирующие позиции в мире.

Ранее в ходе ПМЭФ «АвтоВАЗ» показал новую модель — Lada Iskra. Представитель завода объяснил, что она представляет собой «что-то среднее между Granta и Vesta». Автомобиль получит три комплектации: с механической коробкой передач и вариатором.