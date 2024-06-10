В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

Аэропорт Казани возобновил работу после временного закрытия. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения на полеты в российский город сняли с 11:00 по московскому времени. «В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов», — добавил Кореняко.

Авиагавань Казани закрыли на вылет и прилет с 8 утра 10 июня для обеспечения безопасности полетов. Уточнялось, что самолеты, которые следовали в столицу Татарстана, ушли на запасные аэродромы в Самару и Нижнекамск.