Аэропорт российского города временно закрыли

Росавиация: аэропорт Казани временно закрыли на вылет и прилет

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на вылет и прилет. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Авиагавань в российском городе закрыли 10 июня с 8:02 по московскому времени.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.

РИА Новости уточнило, что из-за ограничений следовавшие в Казань самолеты перенаправили в Самару и Нижнекамск.

Ранее в Калмыкии потерпел крушение легкомоторный самолет. Он упал в Яшкульском районе региона. В результате аварии пострадал один человек.

До этого в Московской области другой легкомоторный лайнер Piper сел на шоссе. Одна из основных причин аварийной посадки стала неисправность двигателя.