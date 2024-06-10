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08:53, 10 июня 2024Путешествия

Аэропорт российского города временно закрыли

Росавиация: аэропорт Казани временно закрыли на вылет и прилет
СюжетАвария на Московском шоссе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на вылет и прилет. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Авиагавань в российском городе закрыли 10 июня с 8:02 по московскому времени.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.

РИА Новости уточнило, что из-за ограничений следовавшие в Казань самолеты перенаправили в Самару и Нижнекамск.

Ранее в Калмыкии потерпел крушение легкомоторный самолет. Он упал в Яшкульском районе региона. В результате аварии пострадал один человек.

До этого в Московской области другой легкомоторный лайнер Piper сел на шоссе. Одна из основных причин аварийной посадки стала неисправность двигателя.

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      Мария Борисова
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