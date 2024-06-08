Названа причина аварийной посадки самолета на дорогу в Московской области

Причиной аварийной посадки самолета в Подмосковье стала неисправность двигателя

Названа причина аварийной посадки легкомоторного самолета Piper на шоссе в подмосковном Лыткарино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Одна из основных причин аварийной посадки на дорогу стала неисправность двигателя. Отмечается, что летчик самолета взял Piper у приятеля для прогулки.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на Тураевском шоссе. После посадки летательный аппарат съехал на обочину. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что возле самолета собрались сотрудники полиции. По словам свидетелей, все три пассажира живы.

В ГУ МЧС России по Московской области подтвердили инцидент. В МЧС подтвердили, что в результате инцидента нет погибших и пострадавших, а также нет разрушений на земле.

