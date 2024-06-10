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07:07, 10 июня 2024Россия

В российском регионе упал легкомоторный самолет

При падении легкомоторного самолета в Калмыкии пострадал один человек

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Калмыкии потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, воздушное судно потерпело крушение в Яшкульском районе региона. Пострадал один человек. О том, какой конкретно самолет упал в Калмыкии, не сообщается.

В конце мая в Саратовской области упал легкомоторный самолет, выполнявший сельхозработы. Врачи не смогли спасти одного человека, который находился на его борту.

До этого в Крыму упал военный вертолет Ми-24. Гражданские объекты в результате произошедшего не пострадали. Причиной, предварительно, стал отказ авиатехники.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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