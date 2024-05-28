В российском регионе упал легкомоторный самолет

В Саратовской области упал проводивший сельхозработы самолет, один человек погиб

В Саратовской области упал самолет, выполнявший сельхозработы. Об инциденте сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

В результате крушения судна погиб один человек. Уточняется, что падение самолета произошло в Дергачевском районе между поселками Рабочий и Радуевка. Сейчас на месте происшествия работаю сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.

До этого, в марте, в Крыму упал военный вертолет. Гражданские объекты в результате произошедшего не пострадали. Причиной, предварительно, стал отказ авиатехники.