Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:19, 28 мая 2024Россия

В российском регионе упал легкомоторный самолет

В Саратовской области упал проводивший сельхозработы самолет, один человек погиб

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Саратовской области упал самолет, выполнявший сельхозработы. Об инциденте сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

В результате крушения судна погиб один человек. Уточняется, что падение самолета произошло в Дергачевском районе между поселками Рабочий и Радуевка. Сейчас на месте происшествия работаю сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.

До этого, в марте, в Крыму упал военный вертолет. Гражданские объекты в результате произошедшего не пострадали. Причиной, предварительно, стал отказ авиатехники.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты будущие налоговые изменения в России

      Американский экономист обвинил администрацию США в подрыве «Северного потока»

      Американский экономист предупредил об угрозе человечеству из-за решения Байдена

      На Украине ответили на слова Путина о нелигитимности Зеленского

      В российском регионе упал легкомоторный самолет

      Захарова отреагировала на задержание лидера оппозиционной партии в Молдавии

      Генсек НАТО заявил о самом сложном времени для Киева

      Стало известно об использовании американского оружия для ударов по России

      Зеленский случайно раскрыл информацию об украинских пилотах F-16

      На Западе восхитились уроком Путина Зеленскому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше