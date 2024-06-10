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09:29, 10 июня 2024Забота о себе

В сети перечислили способы справиться с проблемой закончившейся туалетной бумаги

Фото: Unsplash

Пользователи сети, у которых невовремя заканчивалась туалетная бумага, перечислили срочные способы заменить ее. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Некоторые рассказали, что в экстренных случаях вместо туалетной бумаги можно воспользоваться собственной одеждой.

Я был в общественном туалете и, к моему ужасу, там не было туалетной бумаги. Пришлось использовать собственное нижнее белье и выбросить потом в мусорный бак

Rough-Instruction-29пользователь Reddit

Другие заявили, что в сложной ситуации им помогали салфетки из кафе и доставок, которые они собирали.

Положите их в отдельный пакет с зиплоком. В этот роковой день у вас будет экстренный запас

Fenix_Gloпользователь Reddit
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Многие порекомендовали вместо использования туалетной бумаги установить биде или мини-душ в туалете.

Ребята, что я привез с собой из поездки в Таиланд, это то, насколько лучше душ, чем наше западное вытирание зада

Chuckno14пользователь Reddit

Ранее женщины, намеки которых остались не замеченными их партнерами, поделились на Reddit своим опытом. Одним из самых популярных комментариев стала история пользовательницы о том, как 40 лет назад с непонятых намеков начинался роман ее свекрови и свекра.

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      Александра Лисица
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