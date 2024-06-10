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10:05, 10 июня 2024Мир

В США раскрыли подробности операции израильского спецназа в секторе Газа

WSJ: Израиль задействовал ВВС и артиллерию для прикрытия спецназа в Нусейрате
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Abed Khaled / Reuters

Израиль задействовал ВВС и артиллерию для прикрытия спецназа во время операции по освобождению заложников в лагере для беженцев Нусейрат в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на военных.

По данным источников газеты, операция проводилась в строгой секретности и была на грани провала для Израиля. Спецназовцы вступили в продолжительную перестрелку при штурме одного из домов.

Отмечается, что когда группа спецназовцев оказалась зажата под плотным огнем, ВВС и артиллерия начали наносить удары по десяткам целей палестинского радикального движения ХАМАС.

8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что освободила четверых заложников, которых удерживал в плену ХАМАС. В числе освобожденных — гражданин России 27-летний Андрей Козлов. Также освобождена 25-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 21 и 40 лет.

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      Семен Александров
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