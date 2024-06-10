Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Украина потеряла практически всю железную дорогу

Украина потеряла практически всю сеть железных дорог, а большая часть электростанций выведена из строя. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в разговоре с YouTube-каналом Dialogue Works.

«Возмездие уже состоялось. Оно было быстрое и яростное. У украинцев почти ничего не осталось в плане железных дорог и электростанций», — рассказал военный эксперт.

По его словам, действия России стали ответной реакцией на поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) Army Tactical Missile System (ATACMS) производства США.

Ранее Макговерн заявил, что Соединенные Штаты в 2024 году могут пойти на применение ядерного оружия на Украине, чтобы избежать поражения Киева накануне выборов американского президента. Он также добавил, что военное поражение Украины не позволит переизбраться действующему американскому лидеру Джо Байдену.