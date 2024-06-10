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17:23, 10 июня 2024Путешествия

В Таиланде мужчина пошел в парк и не выжил при загадочных обстоятельствах

Thaiger: в Таиланде британец не выжил при загадочных обстоятельствах

Фото: Unsplash

В Таиланде британец пошел в парк и был найден без признаков жизни. Об этом сообщило издание Thaiger.

34-летнего Дакса Бейкера обнаружили 9 июня возле фонтана в общественном парке в центре города Чиангмай. Как пишет источник, мужчина не выжил при загадочных обстоятельствах. На его теле не было ран и следов физического насилия. При этом рядом с ним лежал подозрительный пакет из фольги.

Отмечается, что такие пакеты обычно бывают связаны с употреблением наркотиков. Полиция отправила его на экспертизу. Предположительно, причиной кончины британца могла стать передозировка.

Ранее в Испании двое иностранце бросились спасать двух детей, которые начали тонуть в море, и не выжили. Им помогали еще двое мужчин и женщина, они попали в больницу.

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      Мария Борисова
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