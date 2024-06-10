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20:33, 10 июня 2024Путешествия

В Таиланде турист позагорал голым посреди города и возмутил местных жителей

The Phuket News: турист решил позагорать голым на Пхукете и возмутил местных

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Таиланде британский турист обнажился посреди города и возмутил местных жителей. Об этом сообщило издание The Phuket News.

32-летний Филипп Рэймонд Норт из Ливерпуля отдыхал в одном из отелей на Пхукете. 6 июня он поехал в магазин на мотоцикле, чтобы купить чай, а потом решил снять с себя одежду и позагорать голым. В качестве импровизированного коврика он использовал пластиковую вывеску.

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Поведение иностранца возмутило местных жителей, и они обратились в полицию. Прибывшие на место правоохранители попросили Норта немедленно одеться, вернуться в отель и впредь загорать на пляже. В ответ турист попросил полицейских дать ему еще 20 минут, чтобы допить чай. Норт получил выговор от офицеров, о других санкциях не сообщается.

При этом жители района пожаловались, что гость из Великобритании оголялся на улице несколько дней подряд, создавая неприглядное зрелище для прохожих, в том числе учеников близлежащей школы.

В Испании неизвестный путешественник проехал голым на велосипеде и попал на видео. Ролик, на котором на мужчине были только кепка и поясная сумка, возмутил жителей курорта.

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      Мария Борисова
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