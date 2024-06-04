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09:02, 4 июня 2024Путешествия

Турист проехался голым по популярному курорту Европы и возмутил местных жителей

Daily Mail: голый турист проехался на велосипеде по Лансароте и возмутил местных

Кадр: Daily Mail

Неизвестный турист проехался голым по острову Лансароте, Испания, и возмутил местных жителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Обнаженного иностранца на велосипеде сняли на дороге около заправочной станции. На нем были кепка и поясная сумка. Жители популярного курорта Европы разозлились, заявив, что в своей стране велосипедист не стал бы ездить в таком виде.

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Ранее сообщалось, что британские туристы начали уезжать с Канарских островов Испании из-за недовольства протестами против туризма и визовых ограничений. Отдыхающих обидело, что по новым правилам Евросоюза они могут находиться на островах Европы не более 90 дней.

В последнее время жители Канарских и Балеарских островов не раз высказывали недовольство из-за последствий массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.

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      Марк Успенский
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