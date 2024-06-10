В Турции заявили о сохранении проблем с переводами из России

Ziraat: кардинальных изменений в ситуации с переводами из России в Турцию нет

В настоящее время кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, определенные трудности с проведением транзакций до сих пор присутствуют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя государственного банка Ziraat в Анкаре.

Он отметил, что пока сторонам не удается добиться какого-либо прогресса в решении этой проблемы. «Кардинальных изменений, повлиявших на ситуацию, нет», — резюмировал представитель турецкого госбанка.

Он добавил, что также не может назвать конкретных сроков решения этой проблемы. В настоящее время какой-либо информации по этому поводу представитель Ziraat дать не может. «Вы (представители СМИ — прим. «Ленты.ру») узнаете об этом раньше», — заключил он.

Проблема с платежными переводами между Россией в Турцией сохраняется не первый месяц. О подобных трудностях посол РФ в исламской республике Алексей Ерхов сообщал еще в начале марта 2024 года. По его словам, часть переводов между странами проходят, однако большое количество транзакций тормозятся из-за риска местных компаний и банков попасть под вторичные санкции западных стран.