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18:36, 10 июня 2024Бывший СССР

В Запорожье рассказали о последствиях взятия под контроль Старомайорского

Рогов: ВС России улучшили позиции в Урожайном после занятия Старомайорского

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России улучшили позиции в населенном пункте Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР) после занятия соседнего села Старомайорское. Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, передает ТАСС.

Рогов подчеркнул, что взятие Старомайорского позволило ВС России продвинуться и на соседних участках фронта. Он отметил, что российские военные улучшили позиции на переднем крае линии фронта в Урожайном.

«Динамика пошла, есть небольшой успех», — рассказал общественник.

Ранее Рогов сообщил о срыве попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Луговское в Запорожской области, находящегося к юго-западу от города Гуляйполе.

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