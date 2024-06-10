Рогов: российские военные сорвали попытку ротации ВСУ в районе села Луговского

Российские военнослужащие сорвали попытку ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Луговское в Запорожской области, находящегося к юго-западу от города Гуляйполе. Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, ротация украинских войск была сорвана благодаря работе российской артиллерии и фронтовой авиации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии российскими военными под контроль села Старомайорское в Донецкой народной республике. Кроме того, им удалось нанести поражение четырем бригадам ВСУ около населенных пунктов Угледар, Урожайное, Водяное, Нескучное и Великая Новоселка.