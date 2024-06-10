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04:01, 10 июня 2024Интернет и СМИ

Мужчина уехал в отпуск на две недели и по возвращении на работу удивился

Фото: mildlyinteresting / Reddit

Пользователь сети с ником ScuttleSE рассказал об удивившей его находке, которую он обнаружил по возвращении на работу из отпуска. Фотографию предмета он опубликовал на портале Reddit.

«Я уехал в отпуск на две недели. Когда вернулся, моя компьютерная мышь была в смоле», — написал мужчина. К посту он прикрепил снимок, на котором можно увидеть мышь, заключенную в прозрачный куб из смолы.

Большинство комментаторов позабавило фото. Они предположили, что таким образом коллеги разыграли автора. Некоторые пользователи вспомнили похожий розыгрыш из сериала «Офис», где степлер одного из героев поместили в желе.

Однако часть участников обсуждения заявила, что считает такие шутки коллег неприемлемыми. «Если бы такое сделали с моей игровой мышью, я бы был в бешенстве», — высказался один из них.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что посмотрел запись с камеры наблюдения у двери дома и сделал неприятное открытие. В комментариях мужчине посоветовали обратиться в полицию.

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      Олег Давыдов
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