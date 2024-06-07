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06:04, 7 июня 2024Интернет и СМИ

Мужчина посмотрел запись с камеры наблюдения у дома и сделал неприятное открытие

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником shmepsi рассказал о неприятном открытии, которое он сделал, когда посмотрел запись с камеры наблюдения у двери дома. В комментариях мужчине посоветовали обратиться в полицию.

«Я заказал на Amazon несколько батареек, которые можно перезаряжать, и они прибыли вскоре после того, как был доставлен до двери заказ моего брата (он заказал новый телефон). Водитель-курьер доставил мои батарейки за 8 фунтов стерлингов, но забрал телефон за 300 фунтов стерлингов», — пожаловался автор и добавил, что сообщит Amazon о случившемся. К публикации он прикрепил видео, на котором запечатлен момент кражи телефона.

«Не тратьте время на Amazon, обратитесь в полицию, у вас есть видео, доказывающее воровство», — отреагировал на пост один из комментаторов. «Учитывая, что камеры наблюдения сегодня широко распространены, почему водители-курьеры все еще крадут чужие вещи?» — задался вопросом другой участник обсуждения. Еще один пользователь предположил, что курьер принял посылку с телефоном за возврат и поэтому забрал ее.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он случайно узнал из интернета о двойной жизни матери. Парень признался, что теперь ему требуется помощь психотерапевта.

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      Олег Давыдов
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