Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:15, 6 июня 2024Интернет и СМИ

Парень зашел в интернет и случайно узнал секрет матери

Фото: Jay Wennington / Unsplash

Пользователь Reddit с ником random_strngr поделился историей о том, как он узнал из интернета о двойной жизни матери. По словам парня, теперь ему требуется помощь психотерапевта.

Парень рассказал, что зашел на форум, где пользователи выкладывают эротический контент, и случайно наткнулся на секретный аккаунт матери. «Я понял, что она совершенно другой человек», — написал он.

Автор поста также обратил внимание на то, что у профиля его матери большое количество подписчиков. «Мысль о том, что моя мама, которая родила и вырастила меня, проявляла ко мне заботу, является сексуальным объектом для сотен и тысяч мужчин, заставила меня чувствовать себя униженным», — признался рассказчик. Он добавил, что теперь намерен обратиться к психотерапевту.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он обнаружил старый телефон жены и прочитал ее переписки с подругами. По словам мужчины, он узнал неожиданную правду о прошлом супруги.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово резко выросло

      США и их союзники обвинили Китай в «агрессивной вербовке» летчиков-истребителей

      Во льдах Гренландии обнаружили гигантские вирусы

      Темпам роста российской экономики спрогнозировали замедление

      В Херсонской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

      В США заявили об укреплении позиций Байдена из-за суда над Трампом

      Пленный колумбийский наемник рассказал об обмане ВСУ

      Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили международную повестку

      Появились кадры спасения пассажиров из столкнувшихся в Кемерово трамваев

      Девушка узнала об измене жениха и разработала план по уничтожению его жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше