Парень зашел в интернет и случайно узнал секрет матери

Пользователь Reddit с ником random_strngr поделился историей о том, как он узнал из интернета о двойной жизни матери. По словам парня, теперь ему требуется помощь психотерапевта.

Парень рассказал, что зашел на форум, где пользователи выкладывают эротический контент, и случайно наткнулся на секретный аккаунт матери. «Я понял, что она совершенно другой человек», — написал он.

Автор поста также обратил внимание на то, что у профиля его матери большое количество подписчиков. «Мысль о том, что моя мама, которая родила и вырастила меня, проявляла ко мне заботу, является сексуальным объектом для сотен и тысяч мужчин, заставила меня чувствовать себя униженным», — признался рассказчик. Он добавил, что теперь намерен обратиться к психотерапевту.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он обнаружил старый телефон жены и прочитал ее переписки с подругами. По словам мужчины, он узнал неожиданную правду о прошлом супруги.