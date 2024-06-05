Мужчина нашел старый телефон жены и узнал неожиданную правду о ее прошлом

Пользователь Reddit с ником Rockplots поделился историей о том, как он обнаружил старый телефон жены и увидел, какие переписки она вела со своими подругами. По словам мужчины, правда, которую он узнал о прошлом супруги, стала для него неожиданностью.

Автор поста рассказал, что им с женой по 39 лет и они вместе уже около 15 лет. Недавно мужчина нашел дома старый телефон партнерши и решил узнать, какой была ее жизнь до того, как они познакомились. Из личных переписок супруги с подругами он узнал, что она встречалась сразу с несколькими мужчинами одновременно. Кроме того, он выяснил, что возлюбленная была неравнодушна к большим пенисам.

«То, что я увидел, поколебало мою уверенность. Умом я понимаю, что это не мое дело. Она самостоятельная личность, и никто из нас тогда не знал друг друга. В конце концов, она предпочла меня всем остальным, так что дело не только в размерах. Но я знаю, что пенис у меня небольшой, и, прочитав ее сообщения, я подумал, что, возможно, наша сексуальная жизнь не так хороша, как хотелось бы, потому что я не могу удовлетворить ее должным образом», — написал мужчина.

Большинство комментаторов посоветовали автору не расстраиваться из-за находки. «Прошлое осталось в прошлом. С возрастом предпочтения иногда меняются, поэтому не стоит недооценивать себя. Она с тобой так долго, что говорит о ее сильных чувствах», — поддержал автора один из них.

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