Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Мужчина подтвердил собственное отцовство с помощью ДНК-теста и разрушил брак

Фото: DenisProduction.com / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Impressive-Equal5314 рассказала историю, как отец попросил сделать ее ДНК-тест. После этого, призналась рассказчица, брак их родителей распался.

16-летняя рассказчица вспомнила, что недавно ее отец, изучив информацию в сети о мошенничестве с установлением отцовства, попросил сделать генетический тест и не рассказывать обо всем матери. Также мужчина пригрозил дочери, что не будет помогать ей во время учебы в колледже, если она откажется от теста.

Материалы по теме:
Как распознать токсичные отношения? Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
Как распознать токсичные отношения?Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
6 августа 2022
Эмоциональные качели в отношениях: что это такое и как от них избавиться?
Эмоциональные качели в отношениях:что это такое и как от них избавиться?
22 марта 2023

«Чтобы было понятно, из всех детей я единственная, кто на него не похож. Поэтому он просто хотел меня проверить. Я сказала ему, что он идиот, потому что моя мама просто не из тех людей, которые могла бы его обмануть», — написала рассказчица. В итоге результат теста показал, что мужчина действительно является биологическим отцом девушки.

Автор поста добавила, что не выполнила просьбу отца и рассказала о проведенном тесте матери, после чего та решила развестись. «Она по сути выгнала моего отца. Я не знаю и не хочу знать, где он живет. Сегодня он позвонил мне и сказал, что я непорядочная, потому что разрушила их брак», — написала героиня истории.

В комментариях пользователи осудили отца рассказчицы. Они сочли, что мужчине не стоило шантажировать девушку и просить ее не рассказывать о случившемся матери.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала на портале, что решила развестись с мужем, будучи беременной, из-за одной просьбы. Супруг рассказчицы попросил ее сделать ДНК-тест.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Китае раскрыли крупное дело о шпионаже. Кого и как завербовала британская разведка?

      У офицера МВД России решили конфисковать имущество на 124 миллиона рублей

      Стал известен второй финалист Кубка Стэнли

      На Telegram подали в суд в России

      Россияне заметили связь между верностью и привычкой носить обручальное кольцо

      Соратник Кадырова объяснил разрешение ВСУ наносить удары вглубь России

      Россиянин описал быт в селе Таджикистана фразой «дети спали на полу»

      Раскрыта причина опасного рака у детей

      Раскрыта стоимость завещанного государству пентхауса Никаса Сафронова

      Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Как они оценивают конфликт с Израилем?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше