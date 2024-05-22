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08:52, 22 мая 2024Интернет и СМИ

Беременная женщина решила развестись с мужем из-за одной его просьбы

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она, будучи беременной, решила развестись с мужем из-за одной его просьбы. Мужчина попросил супругу сделать ДНК-тест.

Автор поста написала, что состояла в отношениях с мужем семь лет. «Я была девственницей, мы не могли быть близки, не поженившись, мы мусульмане, и он сделал предложение, когда мне было 20 лет. Мы поженились, когда мне было 22 года», — отметила она.

Женщина рассказала, что в ноябре 2023 года узнала, что беременна близнецами. «Мое лицо опухло, живот стал больше, чем обычно», — отметила она. По ее словам, первое время супруг был счастлив грядущему пополнению в семье, однако через некоторое время все изменилось. «Внезапно муж начал ставить меня перед выбором — работа или семья, начал критиковать мой внешний вид и делать оскорбительные комментарии в мой адрес», — пожаловалась она.

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Автор истории добавила, что последние два месяца беременности много плакала из-за давления со стороны мужа. В итоге, как отметила героиня истории, супруг потребовал от нее сделать ДНК-тест на отцовство. «Он сказал, что невинно выглядящие девушки всегда оказываются шлюхами», — передала она его слова.

Героиня истории призналась, что после сказанного решила развестись с мужем. «Он появился только на следующий день после родов и продолжал требовать ДНК-тест», — написала она и добавила, что мужчина позвонил всей семье и сказал, что она изменила ему. «Я сделала тест, он был отцом, его семья и он стали умолять меня вернуться, но я не согласилась», — заключила автор.

В комментариях пользователи назвали поведение мужчины неадекватным. Большинство комментаторов поддержали решение автора развестись и посоветовали ей не подпускать отца к детям.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что беременная девушка ушла от него после одной просьбы. Многие комментаторы выразили уверенность в том, что мужчине не удастся восстановить эти отношения.

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      Олег Давыдов
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