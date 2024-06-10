Virgin Galactic завершила полеты VSS Unity

Американская компания Virgin Galactic завершила туристические полеты многоразового суборбитального корабля воздушного старта VSS Unity. Об этом сообщает издание SpaceNews.
Последний полет VSS Unity с туристами — турецким исследователем и четырьмя частными астронавтами — состоялся 8 июня. В ходе миссии корабль, двигаясь по суборбитальной траектории, достиг высоты 87,5 километра.
Тогда же на борту корабля было проведено несколько экспериментов, в частности, испытаны инсулиновые шприцы-ручки, предназначенные для работы в условиях микрогравитации.
Издание напоминает, что состоявшийся полет стал седьмым коммерческим рейсом VSS Unity.
В марте издание ArsTechnica сообщило, что новые суборбитальные корабли класса Delta, разрабатываемые компанией Virgin Galactic, станут улучшением существующего VSS Unity.